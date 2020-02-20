Общество

Российские инфекционисты выдвинули версии передачи коронавируса

Пациенты с коронавирусом, которые никогда не бывали в Китае и не вступали в контакт с заболевшими, могут появляться в разных странах из-за скрытого заражения, пишет газета «Известия».

В начале недели стало известно, что Южная Корея подтвердила 31-й случай заражения COVID-19. «Скорее всего, эти пациенты были инфицированы людьми, прибывшими из Китая без ярко выраженных симптомов. Они, в свою очередь, заразили уже жителей Кореи. А врачи не смогли выявить, с кем и когда случился контакт у новых больных. Можно сделать вывод, что в Корее есть инфицированные, которые распространяют коронавирусную инфекцию, но их по ряду причин не выявляют эпидемиологические службы», — считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Еще одно предположение российских специалистов связано с тем, что разные виды коронавируса широко распространены в природе. Поэтому диагностические тесты могли выявить другой штамм, генетически очень близкий к COVID-19.

В любом случае вспышки инфекции могут возникнуть где угодно. Поэтому решение о закрытии границ России для путешественников из Китая полностью оправданно.