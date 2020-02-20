Общество

Больше половины россиян выступают за закрытие границ от неквалифицированных трудовых мигрантов

Власти Великобритании решили закрыть границу для неквалифицированных рабочих из зарубежных стран и пускать в королевство на заработки лишь высококвалифицированных специалистов. Исследовательский центр сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у россиян, хотели бы они, чтобы власти РФ приняли аналогичные меры по ограничению трудовой миграции.

52% опрошенных согласны с тем, что на российский рынок труда нужно пускать только высококвалифицированных специалистов. 24% россиян считают, что рынок труда нельзя закрывать.

Более критично на тему неквалифицированных трудовых мигрантов высказываются мужчины, чем женщины: за ограничения высказались 58% и 45% соответственно. Более возрастные респонденты чаще высказываются за закрытие рынка труда: за ограничения выступает 36% респондентов до 24 лет, 50% россиян от 25 до 34 лет, 54% - среди опрошенных в возрасте между 35 и 44 годами включительно, а респонденты от 45 лет - 60% .

Основатель SuperJob Алексей Захаров прокомментировал ситуацию вокруг неквалифицированных мигрантов на отечественном рынке труда.

«Абсолютно все развитые страны идут по одному и тому же пути: закрывают границы для неквалифицированной рабочей силы и поощряют развитие тех отраслей и такого типа занятости, которые подразумевают высокую квалификацию и выкую производительность труда. Некачественная укладка гигантского количества квадратных метров плитки вручную и строительство муравейников за МКАДом к таковым совсем не относится. Равно как и ручной труд в сельском хозяйстве. И мы придем к тем же решениям. Проблема назрела и перезрела уже более 10 лет назад», – заявил Захаров.

Это не первый случай, когда сервис SuperJob поднимает проблему трудовых мигрантов в России и обилия на рынке неквалифицированной рабочей силы из ближнего зарубежья. В 2012 году Захаров обращался с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. В нем основатель SuperJob отмечал, в частности, что политика, проводимая в области кадров, приведет к тому, что к 2020 году будет создано дополнительно 25 млн рабочих мест для низкоквалифицированных мигрантов вдобавок к уже имевшимся на тот момент 10-15 млн.