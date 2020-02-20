Общество

Александр Козловский внес в Госдуму РФ законопроект о применении контрольно-кассовой техники в архивах

Депутат от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский внес на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект о применении контрольно-кассовой техники в архивах. Об этом парламентарий сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Александр Козловский особо отметил, что законодательная инициатива родилась, что называется «на земле».​ «Ко мне обратился директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин и обозначил насущную необходимость внесения поправок в федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» в части возможности неприменения контрольно-кассовых аппаратов при осуществлении безналичных расчетов при оказании архивных услуг», - пояснил депутат.

В соответствии с законодательством страны платные услуги предоставляются архивами населению.​ Необходимость приобретения контрольно-кассовой техники и соответствующего программного обеспечения, обслуживания и обязанность его применения приведет к ухудшению экономического состояния государственных и муниципальных архивов. При этом архивное учреждение не имеет права использовать для собственных нужд доходы, полученные от платной деятельности, средства поступают в бюджеты разных уровней.

Законопроектом предусматривается освобождение от обязанности применения ККТ при оказании платных услуг населению государственными и муниципальными архивами. Перечень платных услуг при этом будет утверждаться правительством РФ. Минфином России законопроект поддерживается, заключил Александр Козловский.