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Общество

В ЕГРН содержится почти 30% всех границ населенных пунктов России

21.02.2020 10:44|ПсковКомментариев: 0

В 2019 году Федеральная кадастровая палата внесла в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 10 953 границах населенных пунктов. Всего в госреестре по состоянию на 1 января 2020 года содержатся сведения о 46 184 границах населенных пунктов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Кадастровой палате по Псковской области, в стране немногим более 155,7 тысяч населенных пунктов. Таким образом, на начало 2020 года ЕГРН содержит сведения почти о 30% границ населенных пунктов.

В 2019 году Единый государственный реестр недвижимости пополнили сведения о 10 953 границах населенных пунктов. По состоянию на 1 января 2020 года в нем содержатся сведения о 46 184 границах населенных пунктов. Таким образом, прирост по отношению к 2018 году составил почти 31%. Всего в России немногим более 155,7 тысяч населенных пунктов. Таким образом, на начало 2020 года ЕГРН содержит сведения почти о 30% границ населенных пунктов.

В минувшем году реестр границ пополнился сведениями и о границах региональных столиц – Кургана и Новосибирска. Всего в ЕГРН содержатся сведения почти о 40 столицах различных субъектов федерации.

«Сведения о границах Пскова внесены в ЕГРН в декабре 2015 года, - отметила директор Кадастровой палаты по Псковской области Марина Бочарникова. - В настоящее время на территории Псковской области ведется активная работа по внесению сведений о границах населенных пунктов».

Как отмечают эксперты Кадастровой палаты, поддержание актуальности сведений о границах населенных пунктов помогает сократить число земельных споров между правообладателями и улучшить качество управления территориями и земельными ресурсами регионов.

Согласно действующему законодательству, работы по установлению точных границ инициируют региональные и местные администрации, они же направляют полученные сведения в Кадастровую палату. Лучше всего с задачей справляются в Чувашской республике – там в госреестр внесено 99,1% границ населенных пунктов. В Белгородской области внесено 96,8%, в Краснодарском крае – 94,4%, В Тюменской области – 88%, в Республике Бурятия – 87,5%, в Алтайском крае – 87,5%, а во Владимирской области – 84,5%.

Земельный кодекс РФ уточняет, что под установлением границ следует понимать утверждение или изменение генерального плана населенного пункта, а также утверждение или изменение схемы территориального планирования, отображающей границы сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений.

Границы населенных пунктов отделяют их земли от земель иных категорий. На землях населенных пунктов разрешено строительство жилых домов, возведение социальных объектов и объектов ЖКХ.

Сообщается, что при включении частных земельных участков в границы населенных пунктов, права собственников, равно как и арендаторов, сохраняются за ними в полном объеме, отмечают эксперты ФКП.

В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные к различным территориальным зонам. Такие зоны могут быть жилыми, производственными, общественно-деловыми и рекреационными, зонами инженерных и транспортных инфраструктур и так далее. Границы и градостроительные регламенты для каждой территориальной зоны определяются правилами землепользования и застройки. Земельный кодекс особо оговаривает обязательность исполнения градостроительных регламентов всеми собственниками земельных участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки.

Теги: #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
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