Общество

Александр Котов: Расширение программы маткапитала - хорошее решение, ожидаемое многими семьями

Принятые Госдумой в третьем чтении изменения в закон о расширении программы материнского капитала - это хорошее решение, ожидаемое многими семьями. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России», такое мнение высказал заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

«Принятый закон позволит семьям, имеющим детей, в максимально короткие сроки реализовать свое право на меры социальной поддержки, определенные федеральным законом. Это хорошее решение, ожидаемое многими семьями, и Государственная Дума оперативно отреагировала на просьбу президента Владимира Путина в части предложений, озвученных в Послании Федеральному Собранию», - отметил он.

Александр Котов напомнил, что в нашем регионе действует областной закон, в соответствии с которым на третьего и каждого последующего ребенка выплачивается региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей. «Совсем недавно мы его скорректировали и расширили возможности использования этой суммы на самые необходимые нужды, включая лекарства, детскую одежду и даже строительные материалы. Право на ежемесячную выплату имеют семьи, средний доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения Псковской области - соответствующие изменения мы внесли в областной закон на январской сессии», - сообщил Александр Котов.

«Областным законом также установлен пакет мер социальной поддержки для многодетных семей, предусматривающий право на первоочередной приём детей в дошкольные образовательные учреждения, ежемесячные денежные выплаты, пособия на оплату коммунальных услуг, включая вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов, и другую помощь. Комитет по социальной защите разработал памятку с актуальной информацией о том, на какую помощь может рассчитывать семья при рождении первого, второго, третьего и последующих детей. Надеюсь, эта информация получит должное распространение, чтобы каждая семья знала, на какую помощь может рассчитывать на региональном уровне и за счет средств федерального бюджета», - прокомментировал заместитель секретаря регионального отделения «Единой России».