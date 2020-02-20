Общество

Вице-премьер Хуснуллин окажет содействие в выделении средств из федерального бюджета на проектирование новой котельной в Острове-3

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина состоялась в Москве, в здании правительства России в четверг, 20 февраля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе админитсрации псковского региона, Михаил Ведерников отметил значительную поддержку федерального центра в реализации крупных инфраструктурных проектов на территории Псковской области. Михаил Ведерников проинформировал вице-премьера о состоянии сферы жилищного строительства. Так, по итогам прошлого года целевые показатели по введению готового жилья национального проекта «Жилье и городская среда» были перевыполнены на 15%. В 2019 году в регионе построено более 250 тыс кв метров жилья.

«В текущем году мы направили две заявки на создание сопутствующей инженерной и дорожной инфраструктуры в рамках федерального проекта "Жилье" рядом с областным центром. Это позволит поддержать темпы жилищного строительства», - подчеркнул губернатор. Глава региона отметил, что инвесторы готовы строить дома, квартиры в которых могут быть переданы сразу нескольким категориям граждан: детям-сиротам, переселенцам из аварийного жилья, а также медикам и учителям в рамках целевых социальных программ. В этом вопросе дополнительно требуется поддержка федерального центра.

Стороны обсудили и вопрос модернизации коммунальной инфраструктуры поселка Остров-3. Жилой фонд и остальные объекты передаются из ведения Министерства обороны РФ в собственность Островского района. На данный момент инженерные коммуникации и инфраструктурные объекты обследованы, по итогам сформирован перечень первоочередных работ по приведению всех систем в нормативное состояние.

Глава региона обратился к вице-премьеру просьбой оказать содействие в вопросах модернизации инфраструктуры Острова-3. Для этих целей необходимо выделение средств из федерального бюджета, в том числе и на строительство модульной газовой котельной взамен существующей мазутной, которая имеет высокую степень износа, а также очень дорога в обслуживании.

Завершающим вопросом для обсуждения стала реконструкция стадиона «Машиностроитель». Глава региона подчеркнул, что ведется постоянный контроль над проведением работ, но сроки исполнения контракта были перенесены из-за нарушений, допущенных во время проектирования объекта. На данный момент они устранены, выдано соответствующее постановление Госэкспертизы, сдача объекта планируется в 2020 году. Для своевременного проведения необходимых работ Михаил Ведерников обратился за содействием в переносе оставшихся лимитов 2019 года в размере 290 млн рублей, а также в контроле проведения строительных работ.

По итогам обсуждения Марат Хуснуллин поддержал ряд инициатив в части модернизации сферы ЖКХ и строительства крупных инфраструктурных объектов, с которыми обратился Михаил Ведерников. Вице-премьер отметил, что в ближайшее время будет проработан вопрос с министерством финансов РФ о выделении средств из федерального бюджета на проектирование новой котельной в Острове-3. Он также добавил, что объект теплоснабжения необходимо ввести в строй до начала нового отопительного периода. Вопросы перенесения лимитов на реконструкцию первой очереди стадиона «Машиностроитель» и участия в федеральном проекте «Жилье» будут проработаны профильными специалистами.