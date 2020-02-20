Общество

Все в сад - кто попадет в детские садики в этом году

1 апреля в Пскове и области начнется распределение детей по яслям и садикам, которое завершится к 1 сентября, Дню знаний.

Большинство мам трехлеток ждут этого момента как манны небесной, ведь они смогут вернуться на свои рабочие места, а значит, доход семьи увеличится. Если же оставить в стороне материальную сторону вопроса, то когда еще мама получит к 8 марта милую кривобокую открытку с цветком, а папа - с танком, больше напоминающим... не танк: в детском саду малышей научат клеить, лепить, мастерить и водить хороводы на уровне полупрофессионалов.

«МК в Пскове» выяснил, сколько малышей отправится в этом году в дошкольные учебные учреждения, какие районы Пскова задыхаются от нехватки мест в детских садах и каковы шансы попасть в современные садики у тех детишек, которые появились на свет в нынешнем високосном году.