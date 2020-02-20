Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дело Гавунаса
«Мельница» в Пскове
Мужской концерт для женщин
Яркий детский праздник в Kids Mall
Подарки Для настоящих мужчин
Получи билет на «Пушки Акимбо»
Группа BrainStorm в Пскове
Гонки по вертикали
Бесплатные советы юристов псковичам
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 20.02.2020 09:371 В магию цифр поверили 25 псковских пар 21.02.2020 17:090 Очередная сессия Псковской гордумы назначена на 27 февраля 21.02.2020 17:010 Бюсты десантникам 6-й роты установили в Острове 21.02.2020 16:540 Андрей Турчак и Максим Жаворонков на месяц обеспечили едой собак псковского приюта «Шанс» 21.02.2020 16:230 «Я должен быть там…»: в псковском музее почтили память погибших в Чечне воинов-разведчиков 21.02.2020 16:101 Более 100 рулонов георгиевской ленты заказала администрация Псковской области
 
 
 
Самое популярное 18.02.2020 09:4316 Конфликт произошел между учащимся и педагогом в Лавровской гимназии. ВИДЕО 18.02.2020 14:0410 Теплая зима может повлиять на стоимость ЖКУ в Псковской области 19.02.2020 10:0215 Начальником Псковской таможни назначен Сергей Дьячков 18.02.2020 12:262 В Псковской области проживает около 50 дискордантных пар - эксперт 21.02.2020 10:004 Смертельно опасное растение завелось на берегу Чудского озера
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Строительство Центра управления в кризисных ситуациях обсудил Михаил Ведерников с министром МЧС России

21.02.2020 11:36|ПсковКомментариев: 0

В Москве 20 февраля состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министра МЧС России Евгения Зиничева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Они обсудили модернизацию материально-технической базы, а также вопросы подготовки проектно-сметной документации по строительству административного здания Центра управления в кризисных ситуациях регионального подразделения МЧС России. Договоренность об этом была достигнута ранее. Уже произведена топографическая съемка участка, инженерные изыскания и планировка земельного участка. «Общий объем средств составляет порядка 250 млн рублей. На сегодняшний день выделено почти 5 млн рублей на проектирование и геодезию. Все работы по подготовке ПСД планируется завершить в мае, после чего можно будет приступить к этапу строительства», - заметил глава Псковской области.

Михаил Ведерников проинформировал Евгения Зиничева о совместной работе региональных властей, правоохранительных органов, общественных организаций и добровольцев в направлении оказания помощи пропавшим гражданам и детям.

Буквально несколько дней назад регион заключил соглашение с Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям. Сторонами рассмотрены различные аспекты совместной работы в сфере защиты несовершеннолетних, оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В настоящее время основная работа по поиску и спасению граждан в Псковской области возложена на территориальное подразделение МЧС России. Глава региона и Министр обсудили возможности для обновления специализированной техники и оборудования.

Кроме того, Михаил Ведерников поблагодарил Евгения Зиничева за поддержку региона в части госпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». В ее рамках регион получил две пожарные автоцистерны, мобильный узел связи и автобус, предназначенные для оперативной доставки личного состава к местам ликвидации возможных происшествий.

В завершении встречи стороны договорились о продолжении конструктивного сотрудничества в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных происшествий.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
За год в Пскове задержано более 500 пьяных водителей. Надо ли ужесточать наказание тех, кто садятся за руль в нетрезвом состоянии?
В опросе приняло участие 506 человек
21.02.2020, 17:200 В марте псковский спектакль «Ревизор» едет на «Золотую маску» в Москву 21.02.2020, 17:090 Очередная сессия Псковской гордумы назначена на 27 февраля 21.02.2020, 17:010 Бюсты десантникам 6-й роты установили в Острове 21.02.2020, 16:540 Андрей Турчак и Максим Жаворонков на месяц обеспечили едой собак псковского приюта «Шанс»
21.02.2020, 16:400 «Псков-747» выиграл у «Ленинградца» и продолжает борьбу за Кубок полпреда президента 21.02.2020, 16:351 Популярный в нулевых российский певец вернется на сцену трансгендерной женщиной 21.02.2020, 16:241 Новое творческое пространство открывает Театрально-концертная дирекция в особняке Лавриновского 21.02.2020, 16:230 «Я должен быть там…»: в псковском музее почтили память погибших в Чечне воинов-разведчиков
21.02.2020, 16:220 Долги предприятий ЖКХ: Уравнение, решаемое за счет граждан 21.02.2020, 16:101 Более 100 рулонов георгиевской ленты заказала администрация Псковской области 21.02.2020, 15:590 Волонтеры расскажут россиянам о сути поправок в Конституцию России 21.02.2020, 15:500 Псковские депутаты рассмотрят законопроект об отстранении госслужащих от должности на время проверки
21.02.2020, 15:430 ТРК «Акваполис» и новый магазин Dommo приглашают на «День супер папы» 21.02.2020, 15:392 Законопроект о сохранении за гражданами-должниками ежемесячных доходов на уровне не ниже МРОТ поддержан в правительстве 21.02.2020, 15:350 Опубликована афиша спектаклей Псковского театра драмы в праздничные дни 21.02.2020, 15:310 В 2020 году в Псковской области обустроят 27 пешеходных переходов вблизи школ
21.02.2020, 15:300 В краеведческом музее Великих Лук открылась экспозиция в память о 6-ой роте 21.02.2020, 15:252 На вездеходе доехали псковские полицейские к нарушителю миграционного законодательства 21.02.2020, 15:250 40% российских соискателей считают привлекательной карьеру военного 21.02.2020, 15:130 В Великих Луках стартовали мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
21.02.2020, 15:100 Псковская городская поликлиника приглашает на выездную диспансеризацию 21.02.2020, 14:370 Митинги у воинских мемориалов и турнир памяти Александра Матросова проходят в Локнянском районе 21.02.2020, 14:302 Основные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, пройдут в Пскове на набережной Великой 21.02.2020, 14:200 Злоупотребление полномочиями главы Великолукского района было связано с предоставлением земельных участков ветеранам труда
21.02.2020, 14:1615 «Дело Луначарского» с Людмилой Кирсановой и Людмилой Алиевой. ВИДЕО 21.02.2020, 14:151 В начале марта будет перекрыто автомобильное движение по улице Гражданской 21.02.2020, 14:060 Работа по переводу архива погибших десантников в электронный вид начата по согласованию с настоятелем храма Невского 21.02.2020, 14:010 Механизм выплаты пенсии по доверенности напомнили в псковском Пенсионном фонде
21.02.2020, 13:570 Мобильная инфогруппа Красного Креста встретилась с молодежью Невеля 21.02.2020, 13:491 До 1 марта псковские музыканты могут успеть подать заявку на участие в одном из крупнейших рок-фестивалей России 21.02.2020, 13:463 В Пскове вспоминают погибших воинов-разведчиков 21.02.2020, 13:440 ТОП-3 мужских подарков на 23 февраля от Nordman
21.02.2020, 13:370 Автограф Путина продали за 340 тысяч рублей 21.02.2020, 13:300 Поправки справедливороссов в Конституцию станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 21.02.2020, 13:290 Мужественное меню ко Дню защитника Отечества: ТОП-5 блюд от «Деревня Соловьи» 21.02.2020, 13:263 Псковстат рассказал, чем занимаются мужчины Псковской области
21.02.2020, 13:138 ЛДПР предложила праздновать в России день империи 21.02.2020, 13:120 В Красногородске осужден рецидивист за кражу с незаконным проникновением в жилище 21.02.2020, 13:101 В честь Дня защитника Отечества в Псковском филиале Академии ФСИН состоялось торжественное построение личного состава 21.02.2020, 13:062 Андрей Папчук о «мусорной реформе», выгоде раздельного сбора ТКО и отношениях с регоператором
21.02.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» 21.02.2020, 12:560 Комитет по спорту Псковской области принял участие в стратегической сессии «Стратегия развития спорта 2030» 21.02.2020, 12:521 Синяя птица станет главным символом псковского Фестиваля русской музыки 21.02.2020, 12:440 Псковичи примут участие в конкурсе по русской традиционной пляске в Твери
21.02.2020, 12:370 Мясные изделия неизвестного происхождения не пропустили через границу в Невельском районе 21.02.2020, 12:260 На 1 млрд рублей пополнили налоговики региона консолидированный бюджет Псковской области с начала года 21.02.2020, 12:143 Власти Пскова объяснили, почему назначили празднование Масленицы на 1 марта 21.02.2020, 12:140 В Себеже хозяина ночного клуба оштрафовали за многочисленные нарушения требований пожарной безопасности
21.02.2020, 12:062 ПЛН-ТВ: Волнует ли псковичей коронавирус? 21.02.2020, 12:041 Мероприятие в память 6-й роты прошло в одной из библиотек Пскова 21.02.2020, 12:031 Елизавета Барышникова: Миссия «Псковконцерта» - вывести псковские фестивали на новый уровень 21.02.2020, 11:5711 Власти Пскова: Мы будем оплачивать только качественную уборку дорог
21.02.2020, 11:469 У контрольного управления администрации Пскова возникли вопросы к поставщику мебели в детскую музыкальную школу 21.02.2020, 11:360 Строительство Центра управления в кризисных ситуациях обсудил Михаил Ведерников с министром МЧС России 21.02.2020, 11:320 Пять основных мероприятий пройдут в рамках Фестиваля русской музыки в Пскове 21.02.2020, 11:270 В 2,5 раза увеличилось количество зрителей и почитателей Псковского симфонического оркестра
21.02.2020, 11:210 Эксперты раскритиковали идею Минпромторга о налоге на старые автомобили 21.02.2020, 11:142 Женщину, не оплатившую покупки в магазине, задержали псковские росгвардейцы 21.02.2020, 11:021 Двоих мужчин с признаками наркотического опьянения задержали омоновцы в Пскове 21.02.2020, 10:530 Трудовая инспекция напоминает о преимущественном праве на оставление на работе при сокращении
21.02.2020, 10:440 В ЕГРН содержится почти 30% всех границ населенных пунктов России 21.02.2020, 10:350 «Дело Луначарского»: Культурный код города 21.02.2020, 10:261 Вице-премьер Хуснуллин окажет содействие в выделении средств из федерального бюджета на проектирование новой котельной в Острове-3 21.02.2020, 10:233 Александр Котов: Расширение программы маткапитала - хорошее решение, ожидаемое многими семьями
21.02.2020, 10:197 Тропу к Словенским ключам в Изборске благоустроят 21.02.2020, 10:064 Среди стоящих в руинах храмов России немало «настоящих шедевров архитектуры» - митрополит Тихон 21.02.2020, 10:010 За кражу денег с банковских счетов осуждена великолучанка 21.02.2020, 10:004 Смертельно опасное растение завелось на берегу Чудского озера
21.02.2020, 09:412 СМИ: Наценки на лекарства в российских аптеках выросли на четверть в 2019 году 21.02.2020, 09:361 Масленицу отпразднуют в филиалах Псково-Изборского объединенного музея-заповедника 21.02.2020, 09:331 Глава Великолукского района предстанет перед судом 21.02.2020, 09:313 Александр Козловский внес в Госдуму РФ законопроект о применении контрольно-кассовой техники в архивах
21.02.2020, 09:230 Центр Порхова перекроют в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 21.02.2020, 09:137 Жителей Невеля ночью напугали взрывы 21.02.2020, 08:579 Песков высказался о пенсионерке, отославшей Путину прибавку к пенсии 21.02.2020, 08:500 Два пожара произошли в Псковской области из-за неосторожного обращения с огнем
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.