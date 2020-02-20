Общество

Строительство Центра управления в кризисных ситуациях обсудил Михаил Ведерников с министром МЧС России

В Москве 20 февраля состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министра МЧС России Евгения Зиничева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Они обсудили модернизацию материально-технической базы, а также вопросы подготовки проектно-сметной документации по строительству административного здания Центра управления в кризисных ситуациях регионального подразделения МЧС России. Договоренность об этом была достигнута ранее. Уже произведена топографическая съемка участка, инженерные изыскания и планировка земельного участка. «Общий объем средств составляет порядка 250 млн рублей. На сегодняшний день выделено почти 5 млн рублей на проектирование и геодезию. Все работы по подготовке ПСД планируется завершить в мае, после чего можно будет приступить к этапу строительства», - заметил глава Псковской области.

Михаил Ведерников проинформировал Евгения Зиничева о совместной работе региональных властей, правоохранительных органов, общественных организаций и добровольцев в направлении оказания помощи пропавшим гражданам и детям.

Буквально несколько дней назад регион заключил соглашение с Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям. Сторонами рассмотрены различные аспекты совместной работы в сфере защиты несовершеннолетних, оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В настоящее время основная работа по поиску и спасению граждан в Псковской области возложена на территориальное подразделение МЧС России. Глава региона и Министр обсудили возможности для обновления специализированной техники и оборудования.

Кроме того, Михаил Ведерников поблагодарил Евгения Зиничева за поддержку региона в части госпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». В ее рамках регион получил две пожарные автоцистерны, мобильный узел связи и автобус, предназначенные для оперативной доставки личного состава к местам ликвидации возможных происшествий.

В завершении встречи стороны договорились о продолжении конструктивного сотрудничества в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных происшествий.