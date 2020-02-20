Общество

Мясные изделия неизвестного происхождения не пропустили через границу в Невельском районе

Ввоз 1,2 тонны готовых мясных изделий из Белоруссии запрещен на участке государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок (Невельский район Псковской области). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Товар направлялся в город Великие Луки. Инспекторы Управления установили, что подконтрольная продукция, произведённая, согласно маркировке, ООО «Мясокомбинат «Славянский», следовала на территорию РФ без ветеринарных сопроводительных документов, что не дает возможность подтвердить безопасность и происхождение товара.

Также транспортное средство не было оснащено холодильным оборудованием, необходимый температурный режим при транспортировке готовой мясной продукции не соблюдался.

Управление Россельхознадзора запретило перемещение этого груза по таможенной территории Евразийского экономического союза. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.