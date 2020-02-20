Общество

Мероприятие в память 6-й роты прошло в одной из библиотек Пскова

20 февраля в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева состоялся устный журнал «Десанту нет пути назад», посвященный 20-летию памяти 6-ой роты и Дню защитников Отечества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотек, устный журнал состоял из трех страничек. Первая страничка называлась «Лихая им досталась доля...». Прозвучали стихи о посвященные 6-ой роте, затем участники попытались восстановить хронику боевых событий, развернувшихся в начале марта 2000 года в Чечне, когда 6-ая рота 104 полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии получила приказ выдвинутся к горе Истывкорт и отметке 776,0, для того, чтобы закрепившись на высоте, не пропустить разрозненные группы боевиков.

Десантники под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина и гвардии майора Сергея Молодова выдвинулись на высоту 776,0. Туда же отправился 3-й взвод 4-ой роты под командованием гвардии лейтенанта Олега Ермакова и гвардии майора Александра Доставалова. По дороге к ним присоединился разведдозор гвардии лейтенанта Алексея Воробьева. десантникам предстояло преодолеть расстояние в 15 с лишним километров по крутым и скользким тропам. Бой продолжался без малого 20 часов. 90 десантников сдерживали непрерывные атаки 2500 боевиков. В неравном бою погибло 84 российских военнослужащих, в том числе 13 офицеров. В живых осталось шестеро бойцов.

Вторая страничка устного журнала называлась: «Это нужно не мертвым, это нужно живым». Участники мероприятия узнали о книгах, посвященных подвигу десантников 6-й роты: «Шаг в бессмертие» О. Дементьева и В. Клевцова, фотоальбоме «Шаг в бессмертие» (2011) и романа «Рота» А. Константинова.

Здесь же было рассказано о памятниках в разных городах, поставленных в честь десантников 6-й роты: о памятнике «Купол» в деревне Череха, памятном знаке на площади Героев-деснтников, о бюстах Владимиру Шевцову, Роману Афанасьеву и Михаилу Травину, открытых 18 февраля 2020 года в Пскове, о памятниках псковским десантникам в Москве, Санкт-Петербурге и в Чечне.

Третья страничка музыкальная началась с песни «Журавли» в исполнении Марка Бернеса. Трогательным моментом стало то , что участники клуба встали и до конца песни стояли. Прозвучала любимая песня Марка Евтюхина «Комбат-батяня» в исполнении «Любэ» и песни-клипы посвященные памяти 6-ой роты.

Нина Шукшина прочла стихотворение Ю. Покровского «Он был мне как брат...». Чтение этого стихотворения она посвятила Марку Евтюхину. Она - мама десантника, который служил в героической роте после гибели десантников. Ученик 5 школы третьеклассник Никита Верховский прочитал стихотворение в память о М. Евтюхине.

В конце мероприятия присутствующие почтили память погибших десантников минутой молчания.