Общество

В Себеже хозяина ночного клуба оштрафовали за многочисленные нарушения требований пожарной безопасности

Прокуратурой Себежского района проведена проверка исполнения индивидуальным предпринимателем требований законодательства о пожарной безопасности при оказании услуг общественного питания.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в заведении «Эрагон», расположенном по ул. Братьев Боровковых в Себеже (ночной клуб - ред.), допущены многочисленные нарушения требований федерального закона № 69 «О пожарной безопасности», содержащие признаки административного правонарушения.

В этой связи прокуратурой района материал проверки направлен в ОНД и ПР по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам для привлечения индивидуального предпринимателя к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения направленных прокуратурой Себежского района материалов индивидуальному предпринимателю назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.

Исполнение назначенного административного наказания находится на контроле прокуратуры района.