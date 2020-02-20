Общество

В честь Дня защитника Отечества в Псковском филиале Академии ФСИН состоялось торжественное построение личного состава

В честь празднования Дня защитника Отечества в Псковском филиале Академии ФСИН России состоялось торжественное построение личного состава. Мероприятие прошло на плацу образовательной организации с участием руководства и личного состава Псковского филиала академии, представителей общественной организации региона - Собрания высшего офицерского состава, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин напомнил, что 23 февраля 1918 года родилась Красная армия, которая в тяжелых боях остановила наступление немецких интервентов под Псковом и Нарвой. Этот день стал всенародным праздником, олицетворяющим связь многих поколений защитников Отечества и символизирующим их боевые заслуги и самоотверженное служение Родине.

Президент Псковской общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» генерал-лейтенант в отставке Валентин Костенко напомнил, что в этот день мы с благодарностью вспоминаем героические подвиги ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане, Чечне и других горячих точках планеты.

Врио заместителя начальника Псковского филиала академии по кадрам Вадим Ильин отметил, что многие выпускники образовательной организации - сотрудники уголовно-исполнительной системы, которые защищали страну, ее суверенитет и граждан в кровопролитной борьбе с незаконными вооруженными бандформированиями на территории Северного Кавказа.

После этого к монументу памяти сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебного долга, была возложена гирлянда славы.

Отметим, что в эти дни личный состав Псковского филиала академии примет активное участие в городских мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, а именно в параде войск Псковского гарнизона, который пройдет 23 февраля у монумента в честь первых побед Красной Армии.