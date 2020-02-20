Общество

Власти Пскова объяснили, почему назначили празднование Масленицы на 1 марта

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков объяснил, почему власти города приняли решение о праздновании Масленицы в воскресенье, 1 марта. Он напомнил, что традиция отмечать Масленицу уходит в глубину веков, и каждый год ее с нетерпением ждут не только тысячи православных жителей Пскова, для которых сразу после нее начинается Великий пост, но и многие другие псковичи, для которых Масленица знаменует собой встречу долгожданной весны. И отметил, что власти города не имеют права лишать всех этих людей такого события.

«В этом году Масленица совпала с днем памяти бойцов героической 6-й роты, и мы оказались перед нелегким выбором. Нужно было решить, на какой день назначить празднование Масленицы - на 29 февраля или 1 марта? Но, как известно, тот памятный бой, в ходе которого погибли почти все бойцы 6-й роты, сражаясь с превосходящим их по численности противником, произошел 29 февраля. И было бы неуважением, если не кощунством по отношению к их памяти назначить на этот день празднование Масленицы. Но так как памятной датой в России считается все же первое марта, то было решено уменьшить масштабы праздника и перенести праздничное пространство из центра города на более периферийное место», - рассказал заместитель главы администрации города.

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Напомним, 20 февраля на сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова написала псковичка, которая возмущена празднованием масленицы 1 марта. Женщина считает, что праздник необходимо перенести на другой день, так как, по ее мнению, эта дата для Пскова - исключительно день памяти подвига бойцов 6-ой роты 104-го полка 76-ой дивизии.