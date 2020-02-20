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Общество

Мобильная инфогруппа Красного Креста встретилась с молодежью Невеля

21.02.2020 13:57|ПсковКомментариев: 0

Десант Псковского отделения Российского Красного Креста на этой неделе организовал встречу с учащимися гимназии Невеля. Специалисты в понятной и доступной форме рассказали учащимся среднего звена о профилактике туберкулеза и ценностях здорового образа жизни, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Красного Креста. 

Участники встречи познакомились с историей опасного заболевания, узнали кто и когда открыл бактерию туберкулеза, кого и как эта бактерия может заразить, какие способы профилактики существуют и почему их нужно применять. В конце занятий для закрепления знаний слушатели составили список из пяти самых важных правил, чтобы обеспечить себе здоровую жизнь и не бояться заболеть.

Эта встреча помогла сформировать учащимся правильную позицию по отношению к здоровому образу жизни и выстроить для себя культуру поведения, направленную на борьбу с туберкулезом и другими социально значимыми заболеваниями. Подводя итоги, участники встречи заявили о том, что здоровый образ жизни – модный и популярный тренд среди молодежи. А полученная информация на встрече мотивирует многих на ведение активного и здорового образа жизни и отказ от вредных привычек.

В завершение занятия организаторы подготовили интерактивную игру, которая не только помогла закрепить полученные знания, но и выиграть небольшие призы от Красного Креста - светоотражатели с символикой отделения.

Похожее занятие провели добровольцы Пустошкинского местного отделения Красного Креста для своих сверстников из Пустошкинского центра образования.

Напомним, что эти мероприятия Псковского Красного Креста стали возможны благодаря социальному проекту «ЗОЖ открывает мир возможностей», который стал одним из победителей конкурса по предоставлению субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций, организованного Администрацией Псковской области. При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии Администрацией Псковской области.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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