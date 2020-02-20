Общество

ЛДПР предложила праздновать в России день империи

Фракция ЛДПР намерена внести в Госдуму законопроект об учреждении в России 22 октября нового праздника - дня империи, заявил глава политического объединения Владимир Жириновский. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы предлагаем ввести новую праздничную дату - "день империи", в который будем вспоминать эти и другие положительные исторические примеры», - сказал парламентарий.

По мнению Жириновского, империя - самая удачная форма государственного устройства.

«Крупная держава объединяется с соседними странами, защищает их, урегулирует все внутренние конфликты и одновременно укрепляет себя и свои интересы», - пояснил он.

Политик привел примеры, когда Россия в разное время защищала Грузию, Армению, Запорожскую Сечь и соседние народы, а также присоединила Польшу и Прибалтику в результате войн, которые после этого завершились.

В пресс-службе партии ЛДПР пояснили, что 22 октября 2021 года будет отмечаться 300-летие провозглашения Петром I Российской империи.

Ранее Владимир Жириновский предлагал создать музей русского народа.