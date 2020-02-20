Общество

В Пскове вспоминают погибших воинов-разведчиков

В 20-ю годовщину трагических событий, унёсших жизни 25 разведчиков псковской бригады спецназа в бою с чеченскими боевиками, прошли торжественные мероприятия на территории войсковой части 64044 с участием родных и близких погибших героев, ветеранов, военнослужащих, юнармейцев, общественников, духовенства, горожан и официальных лиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Символом воинской доблести назвал подвиг разведчиков, совершённый 21 февраля 2000 года, заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Олег Логинов, открывая митинг у памятного знака. «Мы отдаём дань памяти подвигу бойцов спецназа. В этой схватке разведчики не дрогнули, не отступили, до конца выполнили свой воинский долг. Удерживая высоту под шквальным огнём, они до последнего выстрела, до последнего стука сердца отражали натиск боевиков. Этот подвиг золотыми буквами вписан в историю нашей великой России», - отметил заместитель подпреда.

От лица исполнительной власти к участникам митинга обратился руководитель аппарата администрации Сергей Дмитриев.Он зачитал обращение главы региона и напомнил, что Псковская область активно готовилась к памятной дате – приведён в порядок памятник воину-разведчику, снятый о подвиге спецназа фильм выйдет в день 20-летней годовщины на телеканале Россия 24. «Особое внимание постарались уделить семьям героев, оказали всю доступную финансовую поддержку из областного бюджета и адресную социальную помощь. Мы многое сделали, чтобы вся Псковская область знала о подвиге наших разведчиков. Мы видим, как история вдохновляет на новые свершения. Сегодня мы можем быть уверены, что погибшие разведчики навсегда останутся в наших сердцах», - отмечается в обращении Михаила Ведерникова.

О традиции, которая уже много лет существует в воинской части, где служили погибшие разведчики, рассказал начальник управления Западного военного округа генерал-майор Леонид Торопов. «Проходя мимо святого место – мемориала, где высечены имена погибших бойцов, все отдают воинскую честь, и неважно идут военнослужащие по хозяйственным делам или проходят мимо торжественным маршем. Потому что те, кто служат сегодня, понимают, что сделали те, кого сегодня с нами нет. Вечная память героям», - сказал генерал-майор.

Обращаясь к участникам митинга, спикер регионального парламента Александр Котов, назвал спецназ одним из самых боеспособных подразделений российских вооружённых сил, бойцы которого вписали много доблестных страниц в военную историю. «К сожалению, в реальной жизни есть место не только для славы, но и для трагических событий. Погибли наши бойцы. Мы благодарны им за мужество и героизм, за верность воинскому долгу, за верность Отчизне и присяге. Наш долг – хранить вечную память о погибших и заботиться об их родных и близких», - сказал руководитель законодательного органа. Александр Котов отметил, что гибель воинов-спецназовцев болью отозвалась в сердцах всех жителей области и страны. «Давайте всегда помнить о героических людях, погибших за то, чтобы мы с вами жили под мирным небом», - заключил председатель областного Собрания.

Лариса Дудина приехала на место службы погибшего сына из Краснодарского края и выступила от имени всех родителей. «Хочу выразить слова благодарности за то, что на протяжении 20 лет вы вместе с нами, и пока память будет в наших сердцах, ребята наши будут живы», - обратилась мать героя к командованию бригады, к ветеранам, представителям общественной организации спецназа, руководству области и города. Лариса Дудина рассказала, что память погибших бойцов бригады специального назначения чтут и в Краснодарском крае – в школах проходят уроки мужества, посвящённые подвигу спецназовцев.

У мемориала воинам-разведчикам прошла траурная лития, возложение венков Гирлянды Славы и цветов. По окончании митинга состоялся показ вооружения и военной техники, а также показательные выступления разведчиков.

21 февраля 2000 года в период второй чеченской войны в бою под селом Харсеной Шатойского района Чечни в ходе боя с боевиками погибли три разведывательные группы. В общей сложности потери спецназа составили 33 человека, 25 из них – разведчики Псковской бригады спецназа. Указом президента РФ командирам разведывательных групп капитану А.А. Калинину, капитану М.В. Боченкову, и старшему лейтенанту С.В. Самойлову за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, посмертно присвоено звание Героя российской Федерации. 22 погибших солдата и сержанта награждены посмертно орденами Мужества. В 2018 году Указом Президента РФ Псковская бригада за заслуги в укреплении обороноспособности страны, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач награждена орденом Жукова.