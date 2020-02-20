Общество

Группа Markscheider Kunst выступит сегодня в псковском клубе TIR

Сегодня, 22 февраля, группа Markscheider Kunst выступят в псковском клубе TIR. Организаторы концерта уверяют, что это одна из лучших «живых» команд на российской сцене.

«В этот зимний вечер надо обязательно быть здесь, чтобы узнать и почувствовать настоящий клубный концерт, да еще в таком легендарном месте. Зрителей ждет не просто концерт, а настоящее жаркое лето - солнечная, свежая музыка, наполненная ароматом вечерних пляжей - для вас будет звучать ска и кумбия, румба и сальса», - рассказали в TIR.

Если верить словарю, то маркшейдер - горный инженер или техник, специалист по пространственно-геометрическим измерениям в недрах земли и на ее поверхности. В самом деле, какой-либо особенной смысловой нагрузки данное словосочетание в себе не несет и все, что рассказывает группа об этимологии своего названия - абсолютный вымысел и провокация.

Начало концерта в 20.00. Стоимость билета 700 рублей.

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