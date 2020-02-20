Общество

Псковская городская поликлиника приглашает на выездную диспансеризацию

Псковская городская поликлиника проводит выездную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Осмотр проводится в мобильном ФАП - автобусе с государственным номером В 862 КР. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медучреждении.

Обследование проводится с 25 по 29 февраля, ФАП работает с 10.00 до 14.00 на территории «Торгового центра» в Пскове (улица Яна Фабрициуса, дом 5а, стоянка).

Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя:

измерение артериального давления;

измерение внутриглазного давления;

ЭКГ;

выдача направления на анализы и обследования.

График еженедельно обновляется в средствах массовой информации. Телефон приемной главного врача 53-49-42, телефон отделения профилактики 53-62-14.