Общество

Основные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, пройдут в Пскове на набережной Великой

Псковичей приглашают на мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Так, 22 февраля в 10.00 у Могилы Неизвестного солдата пройдет торжественный митинг «Памяти негаснущий огонь». К участию в мероприятии приглашены ветераны, военнослужащие, руководители области и города, воспитанники центра «Патриот», студенты и школьники, горожане.

В этот же день, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, на набережной Флотской славы (Амфитеатр, р. Великая) пройдет ряд мероприятий с 13.00: плац-парад сводного военного оркестра, десантирование парашютистов, показательные выступления разведывательных подразделений, кинологов, праздничный концерт вокально-инструментальных ансамблей Псковского гарнизона совместно с творческими коллективами города Пскова.

С 14.00 до 16.00 будет проходить статический показ образцов вооружения и военной техники, современной экипировки, средств оптического наблюдения, переносных средств связи и парашютных систем Д-10, З-5, «Арбалет» и многокупольных систем, смонтированных на различных типах военной техники.

В рамках мероприятия будет работать полевая кухня и выездные торговые точки.

С 18.00 до 21.00 в Летнем саду пройдет праздничный вечер для людей элегантного возраста.