Общество

В Великих Луках стартовали мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, стартовали в Великих Луках, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Памятное мероприятие прошло на братском кладбище. Здесь нашли свой покой более 600 воинов, которые защищали нашу Родину во время Великой Отечественной войны.

В памятном митинге приняли участие представители городской власти, различных общественных партий и объединений, ветераны и молодежь.

Участники митинга почтили погибших защитников Родины минутой молчания, возложили цветы и венки к подножию памятника Неизвестному солдату.