Общество

В краеведческом музее Великих Лук открылась экспозиция в память о 6-ой роте

В краеведческом музее Великих Лук открылась экспозиция, посвященная подвигу шестой роты 104 гвардейского парашютно - десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«1 марта 2020 года исполнится двадцать лет со дня трагических событий в Аргунском ущелье, когда 6-я рота псковских десантников под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою, сдерживая натиск двух тысяч боевиков», - напомнили собравшимся организаторы.

Выставка не только рассказывает о героизме русских солдат, о любви к Родине, о чести и славе, но и погружает зрителей в атмосферу десантного братства. Благодаря неравнодушным людям сотрудникам музее удалось воссоздать лагерь бойцов.