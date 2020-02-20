Общество

Городские праздничные мероприятия к Дню защитника Отечества пройдут в Пскове сегодня

Городские праздничные мероприятия к Дню защитника Отечества пройдут в Пскове сегодня, 22 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, на набережной Флотской славы (Амфитеатр, р. Великая) с 13.00 состоится плац-парад сводного военного оркестра, десантирование парашютистов, показательные выступления разведывательных подразделений, кинологов, праздничный концерт вокально-инструментальных ансамблей Псковского гарнизона совместно с творческими коллективами города Пскова.

С 14.00 до 16.00 будет проходить статический показ образцов вооружения и военной техники, современной экипировки, средств оптического наблюдения, переносных средств связи и парашютных систем Д-10, З-5, «Арбалет» и многокупольных систем, смонтированных на различных типах военной техники.

В рамках мероприятия будет работать полевая кухня и выездные торговые точки.