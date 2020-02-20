Общество

Волонтеры расскажут россиянам о сути поправок в Конституцию России

Волонтеры будут разъяснять россиянам суть предлагаемых поправок в Конституцию, для этого планируется создать несколько тысяч информационных точек в местах массового скопления людей, заявили в пресс-службе ЦИК. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В течение двух недель до дня голосования волонтёры, которые до этого пройдут курс обучения, будут информировать граждан о сути предлагаемых поправок в Конституцию и процедуре общероссийского голосования», - говорится в сообщении.

Для этого планируется создать несколько тысяч информационных точек в ТЦ, аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, парках и других местах массового скопления людей.

По данным агентства, соответствующее соглашение председатель ЦИК Элла Памфилова подписала с Ассоциацией волонтерских центров.

В пятницу открывается регистрация добровольцев на специальном сайте - всего планируется отобрать 100 тысяч волонтёров по всей стране, сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина рассказала, что комиссия откроет горячую линию по информированию граждан о процедуре общероссийского голосования по президентскому законопроекту об изменении Конституции.

Документ был принят Госдумой в первом чтении 23 января. Совет Думы принял решение продлить до 2 марта срок предоставления поправок к проекту. Во втором чтении он может быть принят 10 марта.