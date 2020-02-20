Общество

На вездеходе доехали псковские полицейские к нарушителю миграционного законодательства

Житель одной из деревень Псковского района подозревается в нарушении миграционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В целях контроля за режимом пребывания иностранных граждан сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД провели внеплановую проверку. Они выехали в деревню Александровка Псковского района. По имевшимся сведениям, местный житель 1973 года рождения фиктивно постановил на миграционный учет двух граждан Республики Таджикистан.

Как выяснилось, сам подозреваемый этих иностранцев не видел и не знает. Его знакомый передал ему только их паспорта и миграционные карты. За оказание услуги мужчина получил денежное вознаграждение. В действиях псковича усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время полицией проводится проверка.

«У деревни Александровка местность болотистая, и добраться сюда по размытой дороге на обычном автомобиле непросто. С учетом этого обстоятельства полицейские воспользовались «Трэколом» из автохозяйства УМВД России по Псковской области. Это российский плавающий шестиколёсный вездеход. Название столь впечатляющей машины происходит от слов «Транспорт ЭКОЛогический», поскольку благодаря шинам сверхнизкого давления транспортное средство может двигаться даже по моховому покрову тундры, не повреждая его», - рассказали в ведомстве и добавили, что вездеход активно используется на полном бездорожье в экстремальных условиях геологами, нефтяниками, энергетиками, применяется в ряде служб и ведомств.