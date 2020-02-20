Общество

Законопроект о сохранении за гражданами-должниками ежемесячных доходов на уровне не ниже МРОТ поддержан в правительстве

Правительство со второго раза согласовало депутатский законопроект, который запрещает приставам взыскивать с граждан средства, если по итогам сумма, которой он распоряжается в месяц, оказывается ниже величины прожиточного минимума, пишет «Интерфакс».

Поправки в Трудовой кодекс были внесены в Госдуму в декабре 2017 г. группой депутатов во главе с Натальей Костенко (Единая Россия). В феврале 2018 г. на инициативу пришел отрицательный отзыв правительства. Там указывалось, что в законопроекте не определено, в каком порядке будут производиться расчеты для определения указанного остатка заработной платы, кроме того нужны поправки в закон об исполнительном производстве. После этого законопроект (N303739-7) был внесен повторно c корреспондирующими поправками в закон об исполнительном производстве. Данная версия, согласно проекту отзыва, с которым ознакомился «Интерфакс», в феврале получила одобрение правительства.

В действующем законодательстве содержатся ограничения, по которым удержания из зарплаты не могут превышать 20%, 50% и 70% от ее размера - в зависимости от основания, указанного в исполнительном документе. При этом сумма денежных средств, остающихся у должника-гражданина в распоряжении в течение месяца после удержания, не учитывается. «Зачастую после произведенных удержаний оставшаяся у должника-гражданина сумма денежных средств оказывается меньше прожиточного минимума, что не позволяет ему и членам его семьи удовлетворить базовые потребности», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В отзыве правительства уточняется, что закрепление в качестве общего правила гарантии сохранения за должником-гражданином доходов с учетом величины прожиточного минимума целесообразно урегулировать на законодательном уровне.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2020 году приравнен к МРОТ и равен 12 тыс. 130 рублей. Законопроект включен в план рассмотрения в первом чтении на май 2019 г.