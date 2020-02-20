Весело и незабываемо провести главный мужской праздник приглашает ТРК «Акваполис». Опубликован дайджест развлечений ТРК на выходные.
- 22 февраля (суббота), торговые галереи - ярмарка мастеров. Время работы с 10.00 до 18.00. Вход свободный.
- 22 февраля (суббота), центральный атриум - шоу «Шумейко Furs»: меховая история с участием лучших моделей нашего города. Начало в 16.00. Вход свободный
- 22 февраля(суббота), ресторан «Инжир» - певица Джана. Начало в 21.00. Вход свободный. Резерв по телефону 20-19-00.
- 23 февраля (воскресенье), «игродром» - мастер-класс ко дню защитника Отечества. Начало в 14.00. Вход свободный.
- 23 февраля (воскресенье), аквапарк «Акваполис» - SPAртакиада RELAXа (тематическая развлекательная программа. Старт в 12.00. Вход свободный.
- 23 февраля (воскресенье), фреш-маркет «Корзинка» - мастер-класс по изготовлению сыра в домашних условиях ( у отдела Бебешкино). Начало в 15.00. Вход свободный.
- 23 февраля(воскресенье), ресторан «Инжир», певица Василиса Паринкина. Начало в 21.00. Вход свободный. Резерв столов по телефону: 20-19-00.
- 24 февраля (воскресенье). В атриуме у магазина «Доммо» состоится праздничное шоу «День супер папы» и розыгрыш подарков. Начало в 16.00. Вход свободный.
Не забудьте выбрать понравившийся фильм и сходить в кино, а лучший отдых, по традиции, для детей и взрослых в аквапарке.
За год в Пскове задержано более 500 пьяных водителей. Надо ли ужесточать наказание тех, кто садятся за руль в нетрезвом состоянии?