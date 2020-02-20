Общество

Весело и незабываемо провести главный мужской праздник приглашает ТРК «Акваполис»

Не забудьте выбрать понравившийся фильм и сходить в кино , а лучший отдых, по традиции, для детей и взрослых в аквапарке .

Весело и незабываемо провести главный мужской праздник приглашает ТРК «Акваполис». Опубликован дайджест развлечений ТРК на выходные.

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За год в Пскове задержано более 500 пьяных водителей. Надо ли ужесточать наказание тех, кто садятся за руль в нетрезвом состоянии?