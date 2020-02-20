Общество

Более 100 рулонов георгиевской ленты заказала администрация Псковской области

Администрация Псковской области объявила аукцион на поставку георгиевских ленточек. Информация размещена на сайте госзакупок.

«Лента должна быть изготовлена из тканого полотна репсового вида (число нитей - не менее 134 штук) с использованием синтетических полиэфирных нитей, крашенных в массе, и представлять собой тканую ленту шириной 35 мм и длинной не менее 100 м с продольными полосами оранжевого и чёрного цветов (...)», - говорится в техническом задании.

Аукцион назначен на 3 марта. Поставка товара выполняется в один этап, не позднее 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Его максимальная цена составляет 60 тысяч 804 рубля, с учетом расходов на упаковку, маркировку, транспортировку и доставку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Всего заказчику должны привезти 110 рулонов в коробках.