Общество

«Я должен быть там…»: в псковском музее почтили память погибших в Чечне воинов-разведчиков

Сегодня, 21 февраля, в центральном здании Псково-Изборского музея состоялось мероприятие под названием «Я должен быть там…», посвященное памяти воинов-разведчиков 2-й отдельной бригады спецназначения ГРУ, погибших при исполнении долга, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я должен быть там…» - эту фразу произносили бойцы перед отправкой в Чечню, следуя своему воинскому долгу.

Научные сотрудники исторического отдела Псково-Изборского объединенного музея Ольга Богатырева и Надежда Смирнова рассказали присутствующим о трагических событиях, произошедших 21 февраля 2000 года в Чечне во время Второй Чеченской войны.

Тогда в бою под Харсеноем погибло 33 человека, 25 из них - разведчики Псковской бригады спецназа ГРУ.

Бойцы вступили в борьбу с превосходящим числом и силой противником, приняли на себя основной удар и сорвали попытку бандитов внезапным ударом уничтожить мотострелковые разведподразделения.

Ветеран спецназа Юрий Самсонов рассказал слушателям об особенностях службы в спецназе, событиях войны, судьбах героев.

«Шли в бой не за орденами, воевали и офицеры, и прапорщики», - отметил он.

«Я не буду отрицать официальную информацию, но знаю и кое-что другое», - отметил Юрий Самсонов в ходе рассказа. По его словам, официальные данные о погибших в Чеченских войнах на порядок меньше, чем есть на самом деле. О смерти разведчиков замалчивалось, об этом не принято было говорить, подробности о трагедии стали известны лишь спустя время.

В ходе выступления ветеран спецназа выразил уверенность, что работа по увековечиванию памяти павших героев просто необходима.

«Мы гордимся спецназом», - заявил ветеран.

После выступления Юрия Самсонова присутствующие почтили память павших при исполнении воинского долга бойцов минутой молчания.

Далее сержант псковского спецназа ГРУ Андрей Пермяков рассказал слушателям об особенностях службы в спецназе, подготовке бойцов, объяснил, почему в последнее время престижность профессии военнослужащего повышается.

В завершении встречи присутствующие поблагодарили организаторов и рассказчиков за памятное мероприятие в честь воинов-разведчиков 2-й отдельной бригады спецназначения ГРУ, погибших при исполнении долга.