Общество

Андрей Турчак и Максим Жаворонков на месяц обеспечили едой собак псковского приюта «Шанс»

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и помощник председателя партии-первый заместитель руководителя ЦИК «Единой России» Максим Жаворонков оказали благотворительную помощь псковскому приюту «Шанс». Соответствующий пост размещен в официальной группе приюта «Шанс».

«Сегодня на счет АНЗО "Шанс" был направлен благотворительный перевод на сумму, которая покроет расходы приюта на месяц, включая оплату труда всего штата. Целый месяц без головной боли о том, на что содержать команду, площадку и всех собак. С трудом подбираем слова. Их просто нет. Мы очень благодарны за эту помощь Андрею Анатольевичу Турчаку и Максиму Константиновичу Жаворонкову», - говорится в посте.