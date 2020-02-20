Общество

Очередная сессия Псковской гордумы назначена на 27 февраля

27 февраля в 10.00 в Городском культурном центре пройдет очередная 35-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в основную повестку включены 75 вопросов.

На сессии депутаты согласуют кандидатуры для назначения на должность директоров на должности нескольких учебных учреждений Пскова. Также будет рассмотрен вопрос согласования кандидатуры на должность директора муниципального предприятия Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга».

Депутаты заслушают информацию по вопросу установления нормативов состава сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации) города Пскова.

В повестке дня также обозначен вопрос о внесении изменения в постановление Псковской городской Думы «Об утверждении Правил предоставления ритуальных услуг».

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о даче согласия на передачу в безвозмездное пользование автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» движимого и недвижимого муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Псков», расположенного на улице Советской Армии, 56б, без проведения торгов.

Вопросы о даче согласия на передачу в безвозмездное пользование Местной религиозной организации православный Приход храма Святителя Луки архиепископа Крымского, при Псковской городской больнице Псковской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) нежилого здания, расположенного на улице Коммунальной, 23, и еще нескольких нежилых помещений для общественных организаций также будут рассмотрены в ходе сессии.

Депутаты внесут изменения в решение Псковской городской Думы от 25 декабря 2019 года «Об участии муниципального образования «Город Псков» в создании автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Псков».