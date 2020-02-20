Общество

Аллею героев в честь псковских десантников открыли в Брянске

В пятницу, 21 февраля, в Брянске появилось новое памятное место. В центре города установили бюсты уроженцев Брянщины, которые 20 лет назад погибли в Чечне, сообщает портал «Новости Брянска».

Фото: «Новости Брянска».

Аллея героев в честь подвига бойцов 6-й парашютно-десантной роты появилась возле памятника воинам-афганцам в центре Брянска. На ней установлены бюсты брянцев, погибших 20 лет назад в бою на высоте 776 в Аргунском ущелье: Сергея Васильева, Олега Ермакова, Александра Гердта, Алексея Рассказа и Александра Трубенка.

Смотрите также Памятные бюсты бойцам 6-й роты торжественно открыли в Пскове

Всего в том сражении из 90 десантников в живых осталось всего шесть человек. Потери чеченских наемников, по оценкам федерального командования РФ, составили 400 человек.