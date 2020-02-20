Общество

Профилактические мероприятия прошли в Стругах Красных

Вчера, 21 февраля, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам проведен профилактический рейд в поселке Струги Красные. В ходе профилактического рейда осуществлен подворовой обход 17 домовладений, под роспись проинструктировано 24 человека, распространено 30 листовок на противопожарную тематику, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Особое внимание было уделено информированию населения о недопущении сжигания сухой травы, мусора, разъяснен порядок очистки территории земельных участков от прошлогодней травы и другого горючего мусора. Гражданам разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

До граждан доведена обстановка с пожарами на территории Псковской области и Струго-Красненского района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов, а также жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.