Общество

Торжественное построение в преддверии Дня защитника Отечества провело МЧС по Псковской области

В преддверии общенародного праздника - Дня защитника Отечества 21 февраля в Главном управлении МЧС России по Псковской области состоялось торжественное построение личного состава. Начальник Главного управления Валерий Филимонов поздравил личный состав с праздником и отметил, что этот год стал юбилейным для страны – годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и важной для министерства датой – 30-летием образования ведомства. Он выразил слова признательности тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков, и кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу на благо страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Сотрудники МЧС обеспечивают защиту и безопасность жителей нашего региона, ежедневно проявляя героизм и мужество. Ваш каждодневный труд – это большой вклад в процветание Родины, залог мира, спокойствия и благополучия! В этот день я лично и, наверное, каждый сотрудник испытываем гордость за то, что каждый на своем посту приносим пользу стране, что от наших конкретных решений в определенной мере зависит укрепление ее безопасности», - подчеркнул Валерий Филимонов.

Перед собравшимися также выступил представитель ветеранской организации Вадим Веретенник. Он поздравил присутствующих с наступающим праздником и пожелал успехов в службе.

На торжественном мероприятии начальник Главного управления вручил медальоны «За профессионализм» воспитанникам военно-патриотического Центра «Патриот». В апреле 2019 года ребята приняли участие в отборочных соревнованиях «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2018 – 2019. Этот этап имеет статус финала 7-го Национального чемпионата. Две команды из Псковской области боролись за звание сильнейших в компетенциях «Спасательные работы» и «Спасательные работы» (юниоры). В состязаниях приняли участие 40 команд из 26 субъектов Российской Федерации. Псковские юные патриоты достойно представили нашу область на соревнованиях.

Традиционно в предпраздничный день награды получили отличившиеся сотрудники. За высокий профессионализм и добросовестное выполнение служебных обязанностей они были награждены памятными знаками и благодарностями Главного управления МЧС России по Псковской области.