Общество

В Пскове общественники и полицейские провели День здоровья для пожилых людей

Стражи порядка совместно с региональным отделением Союза пенсионеров России организовали совместные занятия спортом для любителей скандинавской ходьбы и сторонников активного образа жизни, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Более пятидесяти жителей областного центра и Псковского района в возрасте от 55 до 82 лет приняли участие в открытой тренировке по скандинавской ходьбе. Сначала участники акции провели разминку под руководством инструктора, а затем отправились на прогулку по Летнему саду.

«Мы занимаемся скандинавской ходьбой на свежем воздухе с пользой для дела. Настроение хорошее, получили большой заряд бодрости и положительные эмоции!» - поделилась своими впечатлениями псковичка Нина Гриневич.

Инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Псковской области майор полиции Наталья Скачкова и член Общественного совета при УМВД Николай Мельков отметили, что любители скандинавской ходьбы являются участниками дорожного движения, поскольку их прогулочные пути нередко проходят по обочинам, тротуарам и пешеходным переходам. Для того, чтобы спортсмены были заметными при тренировках в вечернее время суток при недостаточной видимости всем собравшимся были выданы световозвращающие наклейки на спортивный инвентарь - палки для скандинавской ходьбы.

Участники мероприятия, в свою очередь, пообещали всегда строго следовать требованиям дорожной безопасности. И, тем самым, пропагандировать не только здоровый образ жизни, но и законопослушное поведение на дороге.

Эта встреча была организована представителями Общественного совета при УМВД России по Псковской области, Псковского отделения Союза пенсионеров России при поддержке Центра социального проектирования и добровольничества «Команда 2018».

Фото Нины Трегубовой.