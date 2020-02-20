Общество

В преддверии Дня защитника Отечества псковские полицейские и общественники встретились с юными горожанами

Члены Общественного совета при УМВД России по городу Пскову, ветераны органов внутренних дел провели в Социальном приюте для детей и подростков урок мужества. Интересными собеседниками для воспитанников стали заместитель председателя Общественного совета при УМВД майор запаса Сергей Карпухин и председатель совета ветеранов городского управления полковник милиции в отставке Константин Марченко, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по городу Пскову.

Учитывая дошкольный возраст своих слушателей, почетные гости в доходчивой форме рассказали им об истории древнего Псковского края, о зарождении Красной Армии.

Из первых уст ребята узнали о примерах проявления мужества и героизма российскими военнослужащими при исполнении служебного долга по защите прав и законных интересов граждан в мирное время. Ветераны пожелали подопечным быть дружными, стремиться к знаниям, чтобы вырасти достойными гражданами своей Родины.

В свою очередь, малыши поблагодарили друзей из полиции и Общественного совета при УМВД России по городу Пскову за эту встречу и поздравили их с наступающим праздником.

Фото Елены Ивановой.