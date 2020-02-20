Общество

Торжественный митинг прошел в Великих Луках накануне Дня защитника Отечества

Праздничные мероприятия начались с традиционного возложения цветов к воинскому захоронению и продолжились митингом «Защитникам Отечества — слава!» у Вечного огня. В этот день чествовать солдат и офицеров, защищавшим и до сих пор защищающим страну, собрались военнослужащие, ветераны, представители руководства муниципалитета, члены и сторонники партии «Единая Россия», школьники и студенты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

«В этом памятном месте, на Аллее Героев мы встречаем День защитника Отечества - праздник, который символизирует патриотизм, героизм и силу духа российских солдат и офицеров, - сказал, открывая митинг, первый заместитель главы города, секретарь Великолукского городского местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Гусев. - Сегодня мы чествуем тех, кто преданно служит Родине, кто надежно защищает интересы нашей страны, обеспечивая её уверенное развитие своим ратным и гражданским трудом».



Он также отметил, что День защитника Отечества - это еще один достойный повод почувствовать неразрывную связь поколений, преемственность в деле защиты родной страны, выразив уверенность, что молодое поколение великолучан будет достойными продолжателями славных традиций российского воинства.



Глава администрации Любовь Романова выразила слова искренней благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, доблестным защитникам Великих Лук, воинам-участникам боевых действий в «горячих точках» и локальных военных конфликтах, а также всем великолучанам, которые сегодня несут свою нелегкую службу по обороне рубежей нашей Родины, подтверждая высокое звание жителя Города воинской славы.

От лица старшего поколения к участникам митинга обратился председатель городского совета ветеранов, почетный гражданин города Валентин Афанасьев. «Вы всегда должны помнить, что на мощи наших вооруженных сил держится мир на российской земле. Мы верим, что молодые ребята продолжат славные традиции наших предков и будут всегда готовы к защите родного края», - сказал он.

После минуты молчания присутствующие возложили гирлянду Воинской славы и цветы к Вечному Огню в память о павших защитниках Отечества.