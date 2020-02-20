Общество

Поэтесса из Риги привезла в Псков отвергнутую Лепсом песню

В Международный день родного языка посетители Центральной городской библиотеки Пскова послушали современную коми поэзию, а также песни из репертуара известных в Республике Коми исполнителей. В рамках международного проекта «Читающие соседи» в гости к псковичам приехала коми поэтесса Алена Митина, которая живет и работает в Риге, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Она выступила в библиотеке с полуторачасовым «литературным концертом», во время которого не только читала стихотворения собственного сочинения, но и включала записи написанных на эти стихи песен. Ведь она поэт-песенник, и песни на ее стихи исполняет Заслуженный артист Республики Коми Петр Наумов, которого, как сказала Алена Митина, называют «платиновым голосом» коми народа.

Свою первую песню Алена написала в 14 лет. Псковичи также услышали в двух вариантах исполнения (мужском и женском) песню, которую она написала за одну ночь для Григория Лепса, вдохновившись его концертом. Лепс обещал ей эту песню послушать, но так до сих пор и не ответил, понравилась она ему или нет. А псковичи услышали в этой песне что-то французское и посоветовали Алёне перевести текст на французский язык, чтоб потом предложить спеть его кому-нибудь из французских певцов, но обязательно дуэтом мужчина и женщина, потому что там про расставание любящей пары.

Алена Митина также рассказала псковичам, что в Латвии она чаще всего представляется финкой, потому что ей нелегко объяснить латышам, кто такие коми, что в латышском языке есть много слов, которые звучат почти так же, как и обозначающие то же самое слова на коми языке, и что финно-угорское происхождение позволяет ей чувствовать себя лучше в стране, где русских, по ее словам, не очень-то любят.

Отвечая на вопрос, не скучает ли она по своей малой родине, Алена Митина сказала, что ее мечта – вернуться в Республику Коми навсегда и что рано или поздно она так и сделает.

Алена Митина родилась в Республике Коми, работала учителем коми языка и литературы в столице республики городе Сыктывкаре. Сейчас живет и работает в Риге (Латвия). Дебютировала как поэт одой Коми земле «Менам муын», которая была опубликована в газете «Югыд туй» в 1985 году. Сегодня она - участник многих поэтических конкурсов, публикуется в литературных альманахах и на специализированных сайтах, пишет для детей, является номинантом национальной литературной премии «Поэт года - 2019» .