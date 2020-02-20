Общество

Губернатор вручил награды военнослужащим и ветеранам во время торжественного приема в Псковском кремле

В Приказной палате Псковского кремля в субботу, 22 февраля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел торжественный прием в честь Дня защитника Отечества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

«Год памяти и славы особенно ярко показывает, насколько важную роль всегда играла Псковская земля, ее люди в защите русских рубежей государственности. От седой древности и до наших дней псковские воины всегда отличались мужеством, стойкостью и верностью долгу. В этом году мы ещё не раз об этом вспомним вместе со всей страной», - отметил глава региона.

Накануне в Пскове прошли памятные мероприятия в честь 20-летия подвига военнослужащих 2-й бригады специального назначения ГРУ. В связи со спецификой работы разведки их подвиг долгие годы оставался в тени, не получал должного признания. «Однако сегодня нам известны все детали произошедшего, и они будут удостоены отдельного документального фильма», - заметил Губернатор.

Через несколько дней в соответствии с указом президента Российской Федерации состоятся юбилейные памятные мероприятия в честь подвига 6-й парашютно-десантной роты. «Это подлинные герои современности, которые отдали свои жизни в неравном бою, защищая нашу Родину от бандитов и террористов», - подчеркнул Михаил Ведерников. По словам губернатора, 20 лет назад каждый из воинов-десантников стал символом мужества, на который и сегодня равняются защитники отечества.

Одним из Дней воинской славы Российской Федерации стала победа дружины Александра Невского в Ледовом Побоище. В апреле регион встретит 778-ю годовщину этого события. А в мае на территории Псковской области развернутся масштабные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона акцентировал внимание, что Знамя Победы родилось на Псковской земле во время боев за поселок Идрица. «Сегодня вместе с нами наши дорогие ветераны, которым по поручению президента РФ будут вручены юбилейные награды. Мы будем делать все, чтобы быть достойными вашего подвига. Крепкого вам здоровья и низкий поклон за то, что вы сделали для нас и будущих поколений», - обратился к ветеранам губернатор.

Обращаясь к воинам Псковского гарнизона, Михаил Ведерников подчеркнул, что все они являются достойными продолжателями славной истории своей страны и сегодня вносят важный вклад в воинскую славу Псковской области и всей России. «Благодарю вас за службу и нелегкий ратный труд во имя своей малой Родины и во имя России. Желаю новых успехов, счастья, здоровья и благополучия вам, вашим родным и близким. Всем также хочу пожелать мирного неба над головой», - подытожил свое выступление губернатор.

Во время торжественного мероприятия состоялось вручение наград жителям региона, которые внесли особый вклад в обеспечение обороноспособности России, сохранение исторической правды о подвиге советских солдат, а также отстаивали право свободно жить на своей земле в годы Великой Отечественной войны. Медалью «За заслуги перед Псковской областью» награжден главный редактор книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко. Памятные юбилейные награды в честь 75-летия Великой Победы были вручены Федору Золотареву, Георгию Давыдову, Кларе Крыловой, Александру Осекину, Василию Усенко, Виктору Федорову. Государственными наградами, а также ценными подарками были награждены военнослужащие Псковского гарнизона.

«Ровно 75 лет назад наш народ совершил подвиг и разгромил фашистов. Мало нас осталось тех, кто видели немецкие самолёты, пережили голод, лишения, теряли близких. Мы много работали, и теперь мы не чувствуем себя оставленными, чувствуем поддержку Родины, как со стороны президента России Владимира Путина, так и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. У нас еще есть порох в пороховницах, пока живы, мы будем воспитывать молодежь, которая позже займет наше место», - отметил в ответном слове ветеран Виктор Федотов.

В завершение торжественного мероприятия перед участниками приема выступили творческие коллективы и исполнители с песнями военных лет.

Отметим, что праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества развернулись на набережной Флотской Славы в Пскове. Здесь состоялся торжественный митинг, а также плац-парад сводного военного оркестра и военнослужащих Псковского гарнизона, показательные выступления псковских разведчиков. На площадке прошел концерт творческих коллективов областной столицы, а также организована выставка современных образцов вооружения.