Общество

До завершения голосования по отбору общественных территорий Пскова для благоустройства осталось два дня

До завершения голосования по отбору общественных территорий Пскова для благоустройства осталось два дня. В предложенном для голосования списке 3 общественных пространства, на благоустройство которых инициативными группами жителей города поданы заявки на участие в мероприятиях муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков». Отдать свой голос можно на сайте «Мой дом».

На текущий момент с незначительным отрывом в голосовании побеждает «Парк им. Ю.Гагарина», который расположен в Пскове на лице Гущина. Результаты голосования на данный момент:

39% (1479 голосов) «Парк имени Ю. Гагарина» (г. Псков, ул. Гущина);

38% (1430 голосов) «Площадь Ленина»;

24% (899 голосов) «Территория общего пользования у МБОУ СОШ №13», (Крестовское ш., ул. Пригородная, д.9).

Напомним, в 2020 году в соответствии с приказом комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области от 31 января 2019 года № 9-ОД «Об утверждении порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Псков» в обязательном порядке должно быть проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков», утвержденной постановлением администрации города Пскова от 22 декабря 2017 года № 2588, подлежащих благоустройству с 2021 года.