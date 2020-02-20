Общество

Праздничные мероприятия прошли в Пскове. ФОТО

В рамках мероприятия работала полевая кухня и выездные торговые точки.

Также прошел статический показ образцов вооружения и военной техники, современной экипировки, средств оптического наблюдения, переносных средств связи и парашютных систем Д-10, З-5, «Арбалет» и многокупольных систем смонтированных на различных типах военной техники.

На Набережной «Флотской славы» в Пскове прошел ряд мероприятий в честь празднования Дня защитника Отечества. Состоялся плац-парад сводного военного оркестра, показательные выступления разведывательных подразделений, кинологов, праздничный концерт вокально-инструментальных ансамблей Псковского гарнизона совместно с творческими коллективами города Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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