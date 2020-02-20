Общество

В Псков прибыла икона Главного Храма Вооруженных Сил РФ «Спас Нерукотворный»

22 февраля военнослужащие Псковского гвардейского соединения ВДВ доставили в город воинской славы Псков икону Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный», тем самым Псков стал первым городом в местах дислокации соединений, воинских частей и учреждений Воздушно-десантных войск, куда доставлена святыня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Накануне, на военный аэродром в Санкт-Петербурге, приземлился самолет с иконой на борту, где ее передали военнослужащим соединения для доставки в Псков.

Чтобы не повредить составные части иконы, она транспортировалась в разобранном состоянии, разделенная на части по 5 деревянным ящикам,

Воинская колонна с Иконой, совершив марш Санкт-Петербург – Псков, прибыла в пункт назначения. По прибытии на место, Икону передали в Свято-Троицкий собор Псковского Кремля, где ее собрали и установили у алтаря.

В период с 23 февраля по 3 марта текущего года военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей, а также жители и гости Пскова и Псковской области смогут приложиться к ней в Троицком соборе.

Икона «Спас Нерукотворный» представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию чудесным образом отпечатавшееся на куске материи.

Лик окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещенные на художественных рельефах, которые изображают знаковые события в истории российского государства, а также образы архангела Михаила и святых покровителей родов войск: Федора Ушакова, княгини Ольги, Николая Чудотворца, Александра Невского, Андрея Первозванного, святой великомученицы Варвары, пророка Илии и князя Владимира.

В течение 2019-2020 годах ее провезли и провезут по многим соединениям и воинским частям Российской армии, по храмам Русской Православной Церкви, чтобы святыне могли поклониться не только тысячи военнослужащих, но и православные верующие в разных уголках нашей Родины. По воздуху, по воде, по земле святыня должна преодолеть более 57 тысяч километров, побывать в более чем 120 городах, более 150 храмах, более 300 соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации.