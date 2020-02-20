Общество

Торгово-промышленным палатам могут разрешить участвовать в программах поддержки малого бизнеса

В Госдуму внесен правительственный законопроект, предоставляющий торгово-промышленным палатам возможность участвовать в региональных и муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщает «Парламентская газета».

«Положениями законопроекта торгово-промышленные палаты наделяются правом выступать в качестве организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», - говорится в пояснении к проекту.

Это позволит ТПП участвовать в региональных и муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства. Отмечается, что сейчас торгово-промышленные палаты уже выполняют функции по поддержке МСП: оказывают юридические услуги, по разработке бизнес-планов и сопровождению инвестиционных проектов, информационное обслуживание и консультирование, маркетинговые услуги, содействие в организации электронных торгов. Они также занимаются выставочно-ярмарочной деятельностью, деловым образованием.

В кабмине пояснили, что предлагаемая мера отвечает целям госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поправки предлагаются в законы о торгово-промышленных палатах и о развитии малого и среднего предпринимательства.

Ранее Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал палате к принятию во втором чтении законопроект о создании национальной гарантийной системы для малого и среднего предпринимательства (МСП).