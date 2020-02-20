Общество

У Росреестра появились новые полномочия

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) переданы полномочия в сфере земельных отношений, а также функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. Ранее этим занималось Минэкономразвития России. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 22 февраля, сообщает «Парламентская газета».

Также в документе отмечено, что кабинет министров будет руководить деятельностью Росреестра, исключается подведомственность Росреестра министерству экономического развития РФ.

Сказано также, что Росреестр будет заниматься выработкой государственной политики в сфере ведения ЕГРН, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, прав на недвижимость и сделок с ним, кадастровой деятельности, государственной кадастровой оценки, государственного мониторинга земель и земельного надзора, геодезии и картографии, создания и развития инфраструктуры пространственных данных.

«Курировать это направление в составе Росреестра будет статс-секретарь, должность которого также введена подписанным постановлением правительства РФ», - отмечено в постановлении.