Общество

Екатерина Андреева рассказала, от чего отказалась ради похудения

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала порталу «7 дней», что отказалась от многих продуктов, чтобы сохранить форму и не набрать лишний вес.

Журналистка призналась, что не ест сахар, колбасы, сосиски, консервы, полуфабрикаты, торты, конфеты и пирожные. Среди напитков, от которых она отказалась, - молоко, газировка, кофе, алкоголь и фреши. Кроме того, в своеобразный черный список попали кетчуп и майонез.

«Как сказал один известный французский диетолог: "В России есть один продукт, несовместимый с жизнью, - это майонез"», - объяснила ведущая.

Андреева подчеркнула, что пьет чистую воду, зеленый чай, а также напиток из ячменя и цикория, а готовить предпочитает из свежих овощей и фруктов, салатов, круп, фасоли, рыбы и перепелиных яиц.

«На завтрак - гречневая каша, на обед - куриные биточки с овощами и на ужин будет винегрет», - описала свое меню за день телеведущая.

Она призналась, что иногда балует себя тортом «Наполеон» или пирожками, которые печет ее мама. Андреева подчеркнула, что ей важно знать, из каких продуктов приготовлена еда.

Ведущая также рассказала о способе быстро прийти в форму. По ее словам, для этого нужно перестать есть в течение трех-четырех дней и вместо пищи пить воду и разбавленные овощные соки.

«Такой способ помогает избавиться от лишних килограммов и вывести лишнюю воду из организма», - заключила Андреева.