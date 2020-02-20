Общество

Судебных приставов предложили ежегодно проверять на знание Конституции

Минюст предлагает раз в год тестировать судебных приставов на знание Конституции и законов страны. Это следует из проекта приказа ведомства на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».

Предполагается, что проверка будет проходить раз в год через тестирование, проводить ее будет специальная аттестационная комиссия. За 60 минут сотруднику нужно будет ответить на 50 вопросов, которые случайным образом выберет система.

При семи и более ошибках проверка считается не пройденной. Пройти тест еще раз можно будет не ранее, чем через 7 дней. Результаты проверки можно будет оспорить.

При этом перечень вопросов для проверки знаний должен обновляться минимум на 10% в течение календарного года, при этом учитывать изменения, внесенные в Основной закон и законодательные акты. Отмечается, что проверять будут на знание законов, имеющих отношение к сфере деятельности ФССП.

Проект не предусматривает ответственность за несдачу теста. Результаты проверок должны будут храниться в личном деле сотрудника.

Отмечается, что документ подготовлен в соответствии с законом о новом статусе ФССП от 1 октября 2019 года. Законом установлено, что сотрудник службы судебных приставов обязан знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере деятельности органов принудительного исполнения.

В конце января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесённый главой государства законопроект о поправке к Конституции. Изначально второе чтение было запланировано на 11 февраля, но в связи с большим количеством поступающих предложений по документу срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а потом до 2 марта. Ожидается, что проект будет рассмотрен во втором чтении 10 марта.