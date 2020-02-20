Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества

Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества.

«Этот праздник отличается глубокой и сложной историей. Он посвящен событиям февраля 1918 года, когда вся Россия находилась в тяжелом кризисе и нуждалась в подлинном чуде для его преодоления.

Для спасения Родины наши прадеды показали великий пример мужества. Они объединились, вне зависимости от профессии, возраста и опыта, и сформировали новую военную силу, способную справиться с любой угрозой — Красную Армию.

День защитника Отечества посвящен любви к Родине, отваге и нетерпимости к врагу. Это напоминание о том, что наша страна стоит на подвигах простых людей, которые стали героями истории.

Мы также должны помнить, что Россия нуждается в своих защитниках не только в военное время. Поэтому желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой, сил и веры для исполнения почётного долга по укреплению и развитию нашей страны.

Здесь нужен вклад каждого из нас. С Праздником!» - говорится в тексте поздравления.