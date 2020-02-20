Общество

Из-за ухудшения метеоусловий в Псковской области введен режим повышенной готовности у энергетиков

Режим повышенной готовности введен в Псковском филиале «Россети Северо-Запад» 22 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия, данная мера принята в связи с ухудшением метеоусловий на территории региона - усилением юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с.



В целях предупреждения аварийных ситуаций и своевременного устранения возможных технологических нарушений, энергетики проводят непрерывный мониторинг фактических метеоданных. Усилен контроль за состоянием электрических сетей.



Компания «Россети Северо-Запад» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электросетевых объектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.



Для потребителей работает круглосуточная бесплатная телефонная линия 8-800-220-0-220.