Общество

Гости из Латвии побывали на блинах у бугровского мельника

В этом году «масленичная неделя» у музейщиков «Михайловского» началась раньше обычного. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном Пушкинском Заповеднике, провести программу «Не житьё, а масленица!» немного раньше положенного попросили гости из Латвии — большая группа в составе 50 человек. В музее напомнили, что в основу интерактивного действа традиционно взяты фрагменты из стихов и прозы Пушкина, а также лучшие образцы местного игрового, литературного и музыкального фольклора. Участников праздника учат мастерить масленичное чучело или традиционную игрушку, вовлекают в игры и, разумеется, угощают их блинами с чаем. Проводят программу на подворье у бугровского мельника.

Игорь Шаймарданов. Масленица. Из цикла «МультПушкин». Из собрания Пушкинского Заповедника.

Добавим, что музейная, михайловская масленица у туристов традиционно пользуется большой популярностью. Поэтому всем желающим побывать на празднике рекомендуют сообщить о своих планах заранее, в дни и часы работы музея. В этом году музейная масленичная неделя начнется 26 февраля и завершится 1 марта. Подробности о программе «Не житьё, а масленица!» можно найти на официальном сайте Пушкинского Заповедника.