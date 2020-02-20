Общество

В Великих Луках прошел прием молодежи в ряды движения «Юнармия»

22 февраля в Центре патриотических инициатив имени Александра Матросова в Великих Луках состоялась торжественная церемония вступления в ряды ВВПОД «Юнармия». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ряды движения вступили 26 учащихся. Юнармейскую клятву принимал генерал армии, Почетный гражданин города, генеральный инспектор Министерства обороны Юрий Якубов. На мероприятии присутствовали представители руководства города, члены штаба «Юнармии», педагоги и родители. После торжественной церемонии состоялось возложение цветов к Вечному огню.

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