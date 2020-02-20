Общество

Александр Козловский поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского областного отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества.

«23 февраля мы чествуем всех, кто преданно служил и служит Родине, надежно защищает интересы нашей страны и граждан, обеспечивая уверенное развитие России, - заявил Александр Козловский. - В этот день от всей души желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, жизни наполненной миром, счастьем и любовью близких! Уверенно шагайте к высотам успеха и процветания, всегда сохраняя оптимизм, бодрость и душевное равновесие!»